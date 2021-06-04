Троллейбусы между Северодонецком и Лисичанском могут появиться через несколько месяцев

Первый этап реализации проекта троллейбусного сообщения Северодонецк – Лисичанск – Рубежное начнется через несколько месяцев. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью газете «Луганщина.UA».



«До реализации первого этапа этого проекта – троллейбусного маршрута Северодонецк – Лисичанск – еще несколько месяцев. Сейчас договариваемся о приобретении нескольких троллейбусов на автономном ходу, так как в будущем маршруте есть участки, где невозможно сделать троллей. Например, в месте, где проходит железнодорожный путь», – рассказал Гайдай.



По его словам, троллейбусный маршрут будет экономически прибыльным.



«Автопарк будет новым, экономичным. Направление – прибыльным. Ибо "динозавры", которые ездят сейчас по нашим городам, тратят безумный объем энергии», – отметил глава ОГА.



Что касается сроков, Гайдай добавил, что первую часть маршрута попробуют завершить уже до конца августа этого года.