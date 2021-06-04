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Олигархи могут стать причиной первого референдума в Украине – Зеленский

04 июня 2021, 21:08

Олигархи могут стать причиной первого референдума в Украине – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом, который будет вынесен на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов.

«Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону - у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним», – заявил Зеленский в обращении после заседания Совета национальной безопасности 4 июня.

По словам президента, «закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели».

Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

«Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам, – отметил президент. – Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов».

Зеленский предупредил, что все, кто не захотят играть по честным правилам – «окажутся вне игры».

Кроме того, по словам президента, «он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации». Он подчеркнул, что «все предыдущие 30 лет ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов».

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