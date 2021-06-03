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Опубликован текст законопроекта об олигархах: создадут реестр при СНБО, чиновники укажут контакты с ними

03 июня 2021, 12:24

Опубликован текст законопроекта об олигархах: создадут реестр при СНБО, чиновники укажут контакты с ними

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта № 5599 о деолигархизации. Документ предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям.

Согласно тексту, «лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)» считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

  1. участвует в политической жизни;
  2. имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  3. является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;
  4. подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (сейчас это 2,2 миллиарда гривен).

Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если: является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя ВР, нардепом, премьером, первым вице-премьером, министром, его первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генпрокурором, главой Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными.

Также этому признаку соответствует лицо, занимающее должность в руководящих органах политической партии и/или финансировавшее деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов/демонстраций с политическими требованиями.

Лицо считается соответствующим признаку значительного влияния на СМИ, если оно: является бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации, или было бенефициаром/контроллером СМИ на дату вступления в силу этого закона, однако потеряло такой статус до дня введения закона в действие, вследствие чего бенефициаром или контроллером такого СМИ стало связанное лицо или лицо, «не обладающее безупречной деловой репутацией».

Реестр олигархов

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Решение о признании лица олигархом вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
Решение СНБО о признании человека олигархом, является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Положения о порядке формирования и ведения Реестра утверждаются СНБО и обеспечиваются аппаратом СНБО.

Реестр будет функционировать круглосуточно на официальном веб-сайте СНБО и будет общедоступным.

В Реестре будут сведения о:

  • решении СНБО о признании лица олигархом и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения;
  • фамилия, имя и отчество олигарха;
  • декларации о контактах с олигархом или его представителями;
  • решении СНБО об исключении лица из Реестра и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения (вносится не позднее 3 дней со дня вступления в силу соответствующего решения).

Лицам, которые включены в Реестр олигархов, запрещается:

  • осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;
  • быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Включенные в Реестр олигархов люди, будут обязаны подавать декларацию о доходах.

Декларирование контактов с олигархами

Также закон вводит понятие «декларации о контактах», которую будут обязаны подавать все публичные госслужащие, если они контактировали (встреча и разговор, в том числе онлайн) с олигархом или его представителем.

Исключением являются официальные мероприятия, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через интернет; судебные заседания; официальные мероприятия (совещания), инициированные органами госвласти, информация о которых (с указанием полного перечня участников и предмета обсуждения) размещена на официальном веб-сайте соответствующего органа госвласти.

Олигархи и их представители обязаны перед началом встречи сообщать публичным служащим о том, что они включены в Реестр олигархов.

Декларацию о контактах необходимо подать не позднее следующего дня после контакта с олигархом или его представителями. Для этого нужно заполнить соответствующий документ на сайте СНБО.

В декларации нужно указать лицо, которое его подало, олигарха или его представителя, с которым произошел контакт; дату и место контакта, его краткое содержание.

Декларации о контактах обязаны подавать президент, председатель ВР, его заместители, премьер, министры, председатель СБУ, генпрокурор, глава НБУ и их заместители, судьи Конституционного суда, судьи, председатель и члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, АМКУ, ЦИК, СНБО, НАБУ, госслужащие категории «А», главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие ВСУ, руководители правоохранительных органов и тому подобное.

За непредставление декларации о контакте предусмотрена политическая и/или дисциплинарная ответственность.

Решение об исключении лица из Реестра олигархов принимается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков из 4, предусмотренных в законе.

Деловая репутация

При этом признак значительного влияния на СМИ не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего СМИ перешел от олигарха к связанному с ним лицу, или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Считается, что покупатель имеет безупречную деловую репутацию, если у него:

  • нет судимости,
  • он не находится под санкциями Украины или иностранных государств (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственных объединений или международных организаций;
  • не состоит в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;
  • не лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;
  • не имеет долгов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и тому подобное.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) СМИ утверждается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его публикации, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

2 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об олигархах. Документ определен как неотложный.

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