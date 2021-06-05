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Украина переходит на электронные больничные: Подробности

05 июня 2021, 14:40

Украина переходит на электронные больничные: Подробности

Медицинские учреждения в Украине переходят на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности вместе прежних бумажных больничных листов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, полностью переход всех медучреждений на е-больничные состоится  с 1 сентября 2021 года, до 31 августа будет работать переходная модель.

«Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава», – пояснил Ляшко.

Он отметил, что на введение таких изменений потребуется время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу.

«Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный», – подчеркнул министр.

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