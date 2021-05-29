Ляшко рассказал, когда будут первые результаты разработки украинской вакцины от коронавируса

Результаты первых стадий разработки украинской вакцины от коронавируса станут известны в сентябре 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, общаясь с журналистами в субботу.



Он сказал, что в сентябре свои первые отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина, которые получили на разработку вакцины средства из госбюджета. По частной компании «Диапроф-Мед», которая также занимается разработкой вакцины, в Минздраве нет информации по срокам получения результатов.



«Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии – это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом», – отметил Ляшко.

Ранее директор Института биологии клетки Национальной академии наук Украины академик Андрей Сибирный заявил, что украинскую вакцину от коронавируса разработают до конца текущего года. После этого испытывать вакцину планируют при помощи польских ученых.