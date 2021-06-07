Полтысячи заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 6 июня, в Украине выявили 535 случаев заражения коронавирусом — это на 402 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 743 человека, а 33 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 215 052 человек. Из них 2 094 971 пациент выздоровел, а 51 215 человека скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.



За день провели 17 591 тестирование.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.