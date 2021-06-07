«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья

В понедельник, 7 июня, на блокпосту группировки «ДНР» в Еленовке людей заставляли раздеваться до нижнего белья. Об этом сообщили мониторы благотворительного фонда «Право на захист», дежурившие на КПВВ «Новотроицкое», передает «Вільне радіо».



«Люди, пересекающие со стороны неподконтрольной территории, сообщают об очень тщательном осмотре на блокпосту "Еленовка". Женщин осматривают до нижнего белья. Сегодня люди нам рассказывали, что их даже просили снять нижнее белье. С чем это связано, людям неизвестно. Осматривают мужчины: отдельно нет женщин-военных, которые проводили бы такой осмотр. Люди так взволнованы, что говорят: "Такого издевательства, унижения никогда не испытывали"», – рассказала представительница правозащитников, которая наблюдала в этот день за пересечением на КПВВ «Новотроицкое».



Правозащитники также отмечают, что в течение последних трех недель в Донецкой области стало проходить больше людей в сторону свободной украинской территории. «Очень многие из них переезжают на постоянное место жительства», – отмечают в БФ «Право на захист».



Пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе операции Объединенных сил Игорь Лизогуб сообщил, что сегодня через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» в сторону временно неподконтрольной территории проехали 128 человек и 26 единиц транспорта. А в обратном направлении – 228 человек и 34 машины.



Кроме того, правозащитники рассказали, что в списках на пересечение в сторону неподконтрольной территории 7 июня было 187 человек, но больше полусотни человек не приехали.



Из пересекших КПВВ на подконтрольную Украине территорию 208 человек сдали экспресс-тест на коронавирус (все оказались отрицательными), а три человека отправились на обсервацию.



Одна женщина, которую не пропустили на посту «ДНР», осталась ночевать в палатке ГСЧС. «Эта женщина хотела проехать в т.н. "ДНР", но ее не было в списках на пересечение. Через блокпост "Еленовка" ее не пропустили, поэтому она вернулась на КПВВ "Новотроицкое". Но отказалась ехать на обсервацию, поэтому осталась в палатке. Во вторник она будет решать, что делать: или двигаться на неподконтрольную территорию, или ждать смартфон, или покупать смартфон. То есть она еще не приняла решение», – рассказывает монитор правозащитной организации.