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Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной

07 июня 2021, 18:18

Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что говорить об открытии КПВВ на линии соприкосновения преждевременно, а «граница» с контролируемой «ЛНР» территорией остается закрытой якобы из-за «бюрократических проволочек».

Почему группировка «ДНР» лишает людей возможности даже проехать из Донецка в Луганск, Пушилин прокомментировал в интервью NewsFront. Однако существенных причин он, по сути, не назвал.

«Что касается границы с ЛНР, то для меня и для моего коллеги Пасечника Леонида Ивановича все очевидно. Мы лично и профильные ведомства наших республик предпринимаем все шаги, но есть определенные бюрократические проволочки. Более того, существуют опасения и по линии нашего здравоохранения, потому что в ЛНР была открыта Станица Луганская», – сказал Пушилин.

При этом что он имел ввиду, говоря о «проволочках», – не уточняется. И почему некая «бюрократия» мешает двум якобы «самостоятельным» образованиям, как они себя позиционируют, открыть между собой сообщение – тоже остается неясно. 

Что касается открытия КПВВ с подконтрольной украинскому правительству территорией, глава «ДНР» заявил, что это «наиболее опасное направление, откуда возможны были вспышки инфекции».

«Если мы посмотрим только на официальные цифры заболеваемости на территории Украины, отсутствие вакцины, отсутствие необходимых препаратов. В совокупности подобная ситуация на территории республик могла бы стать для нас крайне критичной и привести к необратимым последствиям. Мы не можем рисковать жизнью наших граждан. Да, мы знаем, сколько трудностей доставляет людям перекрытие границ, невозможность посещения родственников и прочее. Но здесь мы выбираем из двух плохих вариантов», – уверяет Пушилин.

При этом он подтвердил, что в руководстве «ДНР» осведомлены о вынужденных тяжелых переездах людей через Россию, но утверждает, что этот процесс «ДНР» якобы не контролирует и даже считает его определенной мерой защиты от коронавируса.

«Да, мы знаем, что люди, у которых есть финансовая и временная возможность, едут на Украину в объезд через Россию. Это перемещение занимает едва ли не сутки. У нас нет возможности его контролировать. Но это ограниченное количество людей. Не все могут позволить себе такие суммы. Поэтому количество инфекций, завозимое столь длинным путем, несопоставимо с тем, что могло бы принести открытие всех КПВВ, как это было до ситуации с COVID-19», – сказал Пушилин.

Глава «ДНР» утверждает, что сроки открытия КПВВ сейчас даже невозможно назвать.

«Мы руководствуемся исключительно рекомендациями министерства здравоохранения. И пока ситуация в Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорить об изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно», – подчеркнул Пушилин.

Стоит напомнить, что суточные показатели заболеваемости и число летальных случаев коронавируса на подконтрольной украинским властям части Донетчины уже длительное время ниже, чем в ОРДО. К примеру, за субботу, 5 июня, «ДНР» сообщила о 106 новых больных ковидом, Донецкая облгосадминистрация – о 37, и в течение прошлой недели показатели в ОРДО составляли в среднем до 200 случаев за сутки, на подконтрольной территории – уже несколько дней не достигали 100. Тенденция к такому соотношению показателей заболеваемости наметилась с 20-х чисел мая.

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