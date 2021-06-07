Дома залило за 40 минут: В Мариуполе показали последствия затопления поселка

В поселке Виноградное затопило полсотни дворов / Фото: скриншот видео

Поселок Виноградное на окраине Мариуполя на минувших выходных затопило водой из-за проливных дождей. Люди подсчитывают убытки и надеются на помощь городской власти в восстановлении жилья. Об этом говорится в сюжете «Мариупольского телевидения».



Все началось ночью в субботу: вода из ливневки, которая обслуживает половину Левобережного района, прорвалась в самом слабом месте, и новое русло прошло через более 50 дворов.



Около семи домов утонули в воде наполовину, в остальных вода достигала до метра. И все это случилось минут за 40-50. Внезапное наводнение застало людей врасплох: многие даже не успели спасти своих домашних животных, потому что пытались выбраться сами и спасали детей, вылезая из окон.



Как только вода сошла – жители ужаснулись от того, как вода изувечила их дома. Люди говорят, что имущество безнадежно испорчено, потому что ко всему вода была грязная, смешанная со стоками канализации.

Мариупольцы надеются, что им окажут помощь в восстановлении домов.



«Хотелось бы получить помощь, потому что вреда и убытка очень много. Конечно, будем делать все своими силами, но на это нужна колоссальная сумма денег. Полы, стены начали сыпаться, я не говорю уже про мебель и технику», – говорит одна из пострадавших от затопления Анна Мартыненко.

Представители местной власти осмотрели состояние домов. По словам председателя Левобережной районной администрации Мариупольского горсовета Виктора Очеретина, такого затопления в этом районе еще не было. Теперь городским службам придется не только прочищать существующую ливневку, но и проводить ее заново.



Жители просят городского голову Вадима Бойченко создать комиссию, которая обследует пострадавшие дома и выдаст их собственникам соответствующие акты. Также люди требуют провести расследование этой ситуации и принять меры, чтобы в будущем подобное не повторилось.