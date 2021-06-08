В Украине вводят COVID-свидетельства, но это не «ковид-паспорта»: В чем разница

Правительство вводит в Украине COVID-свидетельства, но это не то же самое, что COVID-сертификаты ЕС или «ковид-паспорта». Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».



«Этот документ называется "Международное свидетельство о вакцинации", он отвечает международным медико-санитарным нормам. Он отличается от того, что разрабатывает сейчас Европейский Союз и что будет введено с 1 июля (COVID-паспорт – Ред.). Сейчас в нем содержится информация о человеке, который прошел две вакцинации или, если у нас будет такая вакцина, одну вакцинацию полного цикла, а также информация о медицинском учреждении, в котором были сделаны прививки. Сейчас его можно получить у семейного врача в бумажной форме с печатью учреждения, в котором прошла вакцинация. Используется оно и для пересечения границ тех стран, которые будут признавать такое свидетельство», – сказал Немчинов.



Министр объяснил, в чем разница свидетельства и паспорта вакцинации ЕС.



«Что касается COVID-паспортов, они сейчас разрабатываются по цифровому сертификату ЕС. Они будут иметь полную информацию не только о вакцинации, но и о негативных тестах ПЦР, о выздоровлении от COVID-19. Они будут выдаваться как в бумажной, так и в электронной форме и содержать QR-код. У нас в планах сделать две версии: внутреннюю – для использования внутри страны, а также международную – для выезда за границу. Пока что международные требования к такому сертификату не утверждены, поэтому его формат может быть модифицирован. Мы будем координировать эти требования вместе с ЕС и ВОЗ», – сказал Немчинов.



По его словам, COVID-паспорта европейского образца появятся в Украине через 10-14 дней после введения их в ЕС. «Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить», – уточнил министр.



COVID-свидетельства украинцы могут получить только в бумажном виде после второй дозы вакцины. С этим документом можно будет выезжать за границу, также он может пригодиться в красных зонах карантина – людям с ним можно будет пользоваться транспортом, посещать торговые центры, кафе и рестораны даже при локдауне. Документ будет действовать год.