Тест на ковид или документ о вакцинации: МИД объяснил новые правила въезда в Турцию

Четвертого июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны.



Об этом говорится в комментарии спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который поступил «Новостям Донбасса».



Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину. При пересечении границы граждане Украины должны предъявить:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;

или документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

или документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов.



Граждане Украины должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке. При этом транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.



Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы — в электронном или бумажном виде.



В МИД напомнили также о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.



«Посольство и консульства Украины готовы оказывать максимальное содействие нашим гражданам, чтобы их пребывание в Турции было максимально комфортным и безопасным», — подчеркнул Николенко.