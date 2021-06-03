Тест на ковид или документ о вакцинации: МИД объяснил новые правила въезда в Турцию

Четвертого июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны.
Об этом говорится в комментарии спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который поступил «Новостям Донбасса».
Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину. При пересечении границы граждане Украины должны предъявить:
Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов.
Граждане Украины должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке. При этом транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы — в электронном или бумажном виде.
В МИД напомнили также о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.
«Посольство и консульства Украины готовы оказывать максимальное содействие нашим гражданам, чтобы их пребывание в Турции было максимально комфортным и безопасным», — подчеркнул Николенко.