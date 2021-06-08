В Мариуполе снова потоп: За час выпало полмесячной нормы осадков

В Мариуполе бушует непогода / Фото: 0629

На Мариуполь сегодня снова обрушился сильный ливень. Примерно за час на город выпала половина месячной нормы осадков, сообщает 0629.



Дождь начался примерно в 13:30 и он был такой же интенсивности, как на выходных, когда в Левобережном районе города затопило поселок Виноградное.



Сегодня из-за ливня остановился транспорт в центре Мариуполя, на площади Кирова, пр. Лунина и в Кальмиусском районе около рынка. Люди бредут по колено в воде.



После 14.30 спасателям начали поступать обращения о подтоплениях поселка Гавань, а такж по ул. Карасевская, пр. Дачный. Также есть информация о подтоплении подземного перехода. Часть города обесточена.



В настоящее время спасатели аварийно-водолазной службы работают на выпусках в море. Чистят колодцы от мусора, который несет дождевая вода.