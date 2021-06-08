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«Давайте сажать вместе»: Зеленский предложил создать новый парк в каждой громаде

08 июня 2021, 17:18

«Давайте сажать вместе»: Зеленский предложил создать новый парк в каждой громаде

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в каждой громаде создать по одному новому парку. Об этом он сказал в ходе заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей, которое проходит сегодня в Днепре.

В начале своего выступления он подчеркнул, что центральная власть не упускает из внимания процессы на местах.

«Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты, и понимаем, что к сожалению не все и не всегда правильно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабления единства, ослабления унитарности нашего государства. Любые не то что попытки, а даже мысли о построении какого-то отдельного "федерального княжества" в пределах громады, за счет местной собственности или местного бюджета – все это получит очень жесткий ответ, прежде всего от избирателей», – отметил Зеленский.  

По его словам, в большинстве регионов Украины областные государственные администрации, областные советы «при всем своем политическом разнообразии сотрудничают на основе уважения к жителям громады».

Зеленский напомнил, что накануне подписал указ об увеличении площади лесов и высадке в Украине 1 миллиарда деревьев. В развитие этой идеи президент предложил местным властям новую общую цель.

«Я подумал и решил предложить участникам нашего Конгресса общую цель – 1551 новый парк. То есть один новый парк в каждой громаде», – сказал президент.

«Другими словами, давайте сажать вместе», – добавил шутку Зеленский.

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