«Грабеж 100%»: В Краматорске возмущены новыми тарифами на проезд в городском транспорте

Сегодня, 8 июня, в Краматорске начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Билет в троллейбусах теперь стоит 8 гривен, в автобусах и маршрутках – 10 гривен.



Жители Краматорска возмущаются в соцсетях и ценами, и состоянием транспорта, публикуют фото ржавых маршруток, и даже кто-то ощутил идущий в городе дождь внутри салона – протекала крыша.



Фото: Типичный Краматорск

Люди собирают подписи под петицией об отмене повышения стоимости проезда. Петиция была размещена 3 июня, и всего за пять дней собрала 500 голосов, в то время как требуется 250.



Вопрос технического состояния транспорта поднимали сегодня и на заседании горисполкома, передает «Общежитие». По словам заместителя городского головы Андрея Бессонного, один из частных автоперевозчиков признал, что из 50 имеющихся на предприятии единиц автобусного транспорта 18 уже нуждаются в полном списании. На предприятии надеются приобрести новый транспорт после повышения тарифов. В свою очередь, городские власти заявили о планах приобрести в счет кредитов и с помощью международных фондов 20 новых автобусов и 25 троллейбусов.



Жители Краматорска буквально кипят гневом в соцсетях и называют двух перевозчиков, которым разрешили повысить тарифы, монополистами. По их словам, водители тоже не в восторге от повышения, потому что им подняли план, а люди из-за подорожания стали ездить меньше.



«Повысили сразу в два раза, ничего не предложив горожанам... Грабеж 100%. Горожанам тоже деньги нужны, не только монополистам. Вот что взамен?... Ехала сегодня в 21-м, сами водители не рады, людей почти нет, план увеличили. Сами приводили Дружковку в пример, что там по 4 гривны. И были бы рады, чтобы проезд сделали по 5 гривен. Чтоб ездили не пустыми», – пишут краматорчане.



Люди сравнивают цены на проезд с соседними городами, другими регионами и столицей. «Во всех городах Украины – 5-6 грн, Мариуполь – 6 грн, Одесса – 6 грн, Бахмут – 8 грн, Краматорск – 10 грн... Славянск в троллейбусе – 4 грн, у нас – 8 грн... Киев – 8 грн, загородный транспорт – 10-12 грн», – перечисляют горожане.



Возмущаются и тем, что возможность льготного проезда для пенсионеров и других категорий ограничена. «Жадность двух монополистов зашкаливает. Это какой-то городской позор... Такого ужасного транспорта нет нигде», – негодуют жители Краматорска.