В суде по MH17 показали видео с «Буком» и привели свидетельства о его запуске перед крушением

Во время второго судебного заседания по существу по делу МН17, которое состоялось во вторник в Нидерландах, продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» направляется в сторону пгт Первомайское в Донецкой области. Об этом передает «Укринформ».



Судья на заседании озвучил информацию, что 20 свидетелей видели в небе след после падения самолета рейса МН17, а еще есть свидетели, которые слышали шум и взрыв. Кроме того, есть свидетели, которые утверждают, что находились в районе места запуска и видели в день трагедии «Бук» или слышали разговоры о нем.



В частности, один из свидетелей сообщил, что видел передвижение военной техники, услышал взрыв и свист, после чего упал самолет. Для проверки слов этого свидетеля были изучены данные его телефона, которые подтверждают, что свидетель 17 июля 2014 года находился в районе места трагедии. Еще один свидетель, который приехал из России и воевал против Украины, рассказал, что в день катастрофы видел пуск ракеты.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



