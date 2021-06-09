В Мариуполе оценили масштабы стихийного бедствия: такого не было 30 лет

Сегодня, 9 июня, в Мариуполе состоялось экстренное заседание спецкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Мэр города Вадим Бойченко заявил, что город переживает стихийное бедствие, подобного которому не было в последние десятилетия.



«В Мариуполе чрезвычайная ситуация. Вчера за 6 часов ливня выпало аномальное количество осадков, которое существенно превысило месячную норму. Уровень воды в реке и водоемах поднялся более чем на метр. В некоторых местах подтопления вода стояла выше двух метров. Как говорят эксперты, такого стихийного бедствия Мариуполь не видел последние 30 лет. Все службы были максимально мобилизованы и вовлечены в ликвидацию последствий непогоды», – сказал Бойченко.



За вчерашний день, с 9:00 до 20:00, в Мариуполе выпало 55 мм осадков, что составляет полуторамесячную норму. Это классифицируется как «красный» уровень опасности. Было зафиксировано около 600 обращений от жителей на городскую «горячую линию».



В горсовете сообщили, что вчера из-за подтоплений было отключено 88 трансформаторных подстанций. За ночь возобновили работу почти всех станций, остальные обещают подсоединить в течение сегодняшнего дня.



В городе подтопило 138 многоэтажных жилых домов, часть из них уже обследовали и устранили последствия непогоды. В этой связи городская власть решила рассматривать варианты увеличения диаметра водосточной системы, чтобы в будущем подобное подтопление не случалось.



В частном секторе подтопило около 100 домов. Как сообщили аварийные службы, в Левобережном и Кальмиусском районах все последствия «большой воды» ликвидированы, с ночи откачивают воду в домах Центрального и Приморского районов. На сегодня подтопленными остаются около 60 домов.



Также произошло подтопление в Приморском парке, по проспекту Металлургов, на площадях Лунина, Кирова, по улице Громова, где ливневки забились мусором и илом.



Муниципальный транспорт сегодня уже работает в штатном режиме, но вчера приостанавливали движение троллейбусов. Коммунальщики продолжают расчищать трамвайную колею.



Мэр Вадим Бойченко поручил создать в городе комиссию по оказанию материальной помощи жителям Мариуполя, пострадавшим от подтопления.



«Просьба организовать ежедневную комиссию по приему населения с точки зрения оказания помощи. Чтобы мы оказали материальную помощь по ликвидации последствий», – сказал городской голова.



По его словам, о ситуации в Мариуполе осведомлены президент Украины Владимир Зеленский и глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.