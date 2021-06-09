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В Краматорске из-за ливня образовались провалы и смыло асфальт

09 июня 2021, 14:52

В Краматорске из-за ливня образовались провалы и смыло асфальт

В Краматорске на пр. О. Тихого образовался провал / Фото: Технополис В Краматорске на пр. О. Тихого образовался провал / Фото: Технополис

В Краматорске обильные осадки причинили немалый ущерб: в городе образовались провалы почвы, местами вода смыла асфальт, в жилых домах потекли крыши. Об этом шла речь сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как проинформировали коммунальные службы, вчерашний ливень стал причиной разрушения асфальта во многих местах в городе. Наиболее проблемными стали два участка – в районе Станкостроя и по ул. Парковой, где произошло проседание почвы и образовались провалы.

На этих участках недавно выполнялись ремонты. В горсовете уверяют, что выставили подрядчикам претензии по устранению недостатков.

В Краматорске образовался провал почвы на десятки метров
В Краматорске образовался провал почвы на десятки метров / Фото: Технополис

Что касается ливневой канализации, которая не справлялась с потоком воды, коммунальщики пока предложили временные решения, но в целом в горсовете обозначили проблему комплексного проектирования системы для всего города.

Кроме того, жители города массово жаловались на протекающие крыши, таких заявок в последнее время поступило около двухсот. В коммунальном предприятии «Ладис», которое обслуживает дома, сетуют, что большая часть кровель в жилых домах уже требует капитального ремонта, а этот вид работ не входит в перечень услуг управляющего жильем предприятия. Как утверждают в КП, за капремонт пока отвечают собственники жилья, однако коммунальщики реагируют на обращения.

Также в горсовете Краматорска сообщили, что сейчас идут работы по уборке мусора на дорогах, который принесла вода, и очисткой ливневой канализации, забитой мусором и камнями. В дальнейшем в городе обещают провести специальные работы по гидроочистке всей существующей системы.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны: дождливая погода на Донетчине продержится еще до конца недели.

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