Полиция: С начала года в Донецкой области произошло более 240 случаев домашнего насилия

С января по май текущего года на линию «102» в Донецкой области поступило 16 774 заявления и сообщения о домашнем насилии. В половине из них факт подтвердился, сообщают в полиции Донетчины.



Полицейские области открыли 242 уголовных производств по статье 126-1 Уголовного кодекса, из них 173 – направлены в суд.

11 января 2019 в Украине вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», в котором предусмотрено максимальное наказание за такие преступления – лишение свободы сроком до двух лет – статья 126-1 Уголовного кодекса Украины.



За помощью можно позвонить в полицию по телефону «102» или анонимно обратиться на «горячие линии» помощи:



- Национальная «горячая линия» (Ла Страда): 116 123/0 800 500 335;



- Правительственная «горячая линия»: 1547



- Детская горячая линия: 116111