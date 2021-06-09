Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных

В период отмены комендантского часа на подконтрольной группировке «ДНР» территории будет организовано усиленное патрулирование и развернуты дополнительные посты. Об этом сообщает «министерство внутренних дел ДНР».



Ранее «ДНР» отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября.



В «МВД» считают, что ночью возможна «активизация криминалитета и диверсионно-разведывательных групп». «В связи с этим сотрудники органов внутренних дел усиливают контроль паспортного режима и активизируют работу стационарных и мобильных постов», — подчеркивается в сообщении.



В выходные дни работа ресторанов, кафе и других заведений общественного питания осуществляется до 23:00, а продажа алкогольных напитков — до 22:00. В «МВД» предупредили, что в отношении нарушителей будут применены наказания.