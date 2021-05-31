«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине

В отдельных районах Донецкой области с 1 июня по 15 сентября будет отменен комендантский час в выходные дни. Так называемый указ главы группировки «ДНР» Денис Пушилин опубликован на его сайте.



Ранее в Донецке и других неподконтрольных правительству городах Донецкой области комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. Его отменяли специальными указами «ДНР» в отдельные дни по особым случаям.



Теперь «ДНР» распорядилась еще активнее контролировать ситуацию в городах, пока отменен комендантский час – на улицах будут патрулировать усиленные наряды «полиции».



Ранее Пушилин заявил, что отмена комендантского часа «перечеркнется» в случае возобновления масштабных боевых действий.