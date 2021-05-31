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«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине

31 мая 2021, 10:32

«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине

В отдельных районах Донецкой области с 1 июня по 15 сентября будет отменен комендантский час в выходные дни. Так называемый указ главы группировки «ДНР» Денис Пушилин опубликован на его сайте.

Ранее в Донецке и других неподконтрольных правительству городах Донецкой области комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. Его отменяли специальными указами «ДНР» в отдельные дни по особым случаям.

Теперь «ДНР» распорядилась еще активнее контролировать ситуацию в городах, пока отменен комендантский час – на улицах будут патрулировать усиленные наряды «полиции».

Ранее Пушилин заявил, что отмена комендантского часа «перечеркнется» в случае возобновления масштабных боевых действий.

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