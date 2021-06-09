В Мариуполе на этих выходных откроется центр массовой вакцинации от коронавируса

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



В частности, в ближайшие выходные центры вакцинации откроются в областях: во Львовской – восемь, в Одесской – семь, в Полтавской – пять, в Херсонской – три, в Черновицкой – два, в Киевской – два, по одному – в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской. В городе Киеве откроется один центр.



Также сообщается, что на Донетчине откроется центр массовой вакцинации в Мариуполе. В Луганской области пока такого центра нет.



В Минздраве уточнили, что прививки в центрах массовой вакцинации будут проводить мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.



«Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить против COVID-19 можно больше украинцев. Мы видим, что с каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей. Министерство здравоохранения будет помогать создавать такие центры, обеспечивать их вакцинами и обучать персонал», – прокомментировал главный государственный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

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