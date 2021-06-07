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На Донетчине стартовала вакцинация от коронавируса жителей неподконтрольных территорий

07 июня 2021, 21:39

На Донетчине стартовала вакцинация от коронавируса жителей неподконтрольных территорий

В Донецкой области начали вакцинацию против коронавируса жителей временно неподконтрольных украинской власти районов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что с 3 июня жители ОРДО могут записаться на прививку.

«Сейчас речь идет о вакцинации уязвимых групп населения, прежде всего людей старше 65 лет», – уточнил Кириленко.

По его словам, прививки готовы проводить на трех отдельных пунктах вакцинации – в Бугасе, Новотроицком и Ольгинке.

«Первые желающие уже записались на вакцинацию. Надеюсь, что этой возможностью воспользуется как можно больше жителей оккупированной территории, для которых это единственная возможность получить качественную вакцину против ковида», – добавил Кириленко.

Семейный врач амбулатории Бугаса Инна Петраш пояснила, что в медучреждении установлена программа, которая позволяет всем жителям ОРДО записаться на вакцинацию против ковида.

«Люди интересуются, где, когда и как можно пройти вакцинацию от COVID-19, и через какое время ее нужно повторить. Кроме того, людей интересует вопрос получения в будущем международных сертификатов о вакцинации», – рассказала врач.

Она отметила, что вакцина не утилизируется, используется полностью, потому что всегда есть достаточное количество желающих.

По словам Инны Петраш, первые желающие из ОРДО уже записались. Медики связались с ними по телефону, согласовали дату и время вакцинации.

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