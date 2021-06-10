В Украине запустили электронный больничный: Как его оформить

На этой неделе в Украине начала работать система электронных больничных листов (е-больничный). Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.



Как отмечают в Минцифры, больничные – одна из самых популярных услуг в Украине. Ежегодно их получают 5,5 миллионов украинцев и выплачивают более 18 миллиардов гривен по больничным листам.



«Запуск электронных больничных – важный шаг для введения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря электронному больничному удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства», – прокомментировал Михаил Федоров.



В Минцифры пояснили, что процесс получения больничного теперь значительно упростился. Порядок его оформления следующий:

пациент приходит к врачу на осмотр;

врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом (квалифицированной электронной подписью);

пациент получит об этом уведомление от E-health;

из E-health через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациенту также придет сообщение на телефон, уже из ПФУ.

Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.



В министерстве социальной политики считают, что е-больничный позволит эффективнее проверять листки нетрудоспособности и упростит процедуру выплат по больничным.

Ранее в Минздраве сообщили, что с июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е больничных – медицинские учреждения будут постепенно переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.