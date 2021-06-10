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За грабежи и похищения людей: Банду «казаков ЛНР» объявили в розыск

10 июня 2021, 20:13

За грабежи и похищения людей: Банду «казаков ЛНР» объявили в розыск

На Луганщине 12 участникам незаконного формирования группировки «ЛНР» сообщено о подозрении в преступлениях против гражданских лиц. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2014 житель города Луганска, находясь в составе «казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова» организовал и возглавил преступную группировку, в состав которой вошли 12 человек.

Как установили правоохранители, участники группировки имели арсенал огнестрельного оружия – автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку. На преступления члены банды выезжали несколькими машинами, что обеспечивало прикрытие во время нападений, создавало эффект реальной угрозы применения насилия, нападавшие действовали внезапно и агрессивно.

«В начале июля 2014 года участники организации, одетые в камуфлированную одежду военного образца, имея при себе оружие, совершили нападение на жителя города Лисичанска, завладев его денежными средствами в сумме 30 тыс грн и автомобилем AUDI A6. Во время нападения участники группировки наносили многочисленные удары руками, ногами и прикладами оружия по туловищу и голове потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, один из бандитов прострелил ногу пострадавшего из пистолета. После издевательств нападавшие затащили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, из которого он выпрыгнул во время движения. После побега он был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в прокуратуре один из эпизодов дела.

Следствие установило, что при аналогичных обстоятельствах, используя огнестрельное оружие и физическое насилие, подозреваемые похитили еще пятерых жителей города Лисичанска и Попаснянского района. Они удерживали потерпевших под вооруженной охраной, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.

Деятельность банды была прекращена в конце июля 2014 года после освобождения подразделениями Вооруженных сил Украины городов Луганщины от боевиков.

Участникам группировки инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угон автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушения законов и обычаев войны. Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.

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