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За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида

11 июня 2021, 10:49

За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида

В отдельных районах Луганской области выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, скончался один ранее заболевший человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Всего там признают 4 902 случая заболевания, с полным выздоровлением выписали 4 313 пациентов. От болезни умерли 447 человек.

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 165 заболевших коронавирусом, 11 человек умерли от осложнений.

Кроме того, по результатам исследований с помощью экспресс-тестов выявлены двое человек, ранее перенесших COVID-19. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1891 таких пациентов.

По состоянию на 11 июня формирование признало 40 713 заболевших инфекцией COVID-19, из них на лечении — 3 101 пациент, выписаны — 34 516 человек, летальных случаев — 3096.

За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 42. Всего на лечении 1297 пациентов с пневмониями, из них 638 на кислородной поддержке (+14 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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