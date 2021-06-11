За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида

В отдельных районах Луганской области выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, скончался один ранее заболевший человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего там признают 4 902 случая заболевания, с полным выздоровлением выписали 4 313 пациентов. От болезни умерли 447 человек.



Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 165 заболевших коронавирусом, 11 человек умерли от осложнений.



Кроме того, по результатам исследований с помощью экспресс-тестов выявлены двое человек, ранее перенесших COVID-19. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1891 таких пациентов.



По состоянию на 11 июня формирование признало 40 713 заболевших инфекцией COVID-19, из них на лечении — 3 101 пациент, выписаны — 34 516 человек, летальных случаев — 3096.



За сутки выявлено 56 случаев пневмоний, на 19 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 42. Всего на лечении 1297 пациентов с пневмониями, из них 638 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.