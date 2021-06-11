Детям из ОРДЛО и Крыма: Сроки поступления на подготовительные курсы продлены

Срок приема документов для участия в программе подготовительных курсов для молодежи с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма продлен до 29 июня. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«В связи с блокированием работы КПВВ оккупационными администрациями РФ в Донецкой и Луганской областях, принято решение о продлении срока приема документов до 29 июня», –говорится в сообщении.



Отбор на курсы стартовал с 1 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа в 23 вузах Украины.



Чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо:

Выбрать учреждение высшего образования из списка, указанного выше. Обратиться в вуз с помощью любых средств связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы будущий слушатель и лицо, которое его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию. Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:



— заявление;

— копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);

— копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

— 4 фото (3×4);

— образовательную декларацию.

В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.



Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.



По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.