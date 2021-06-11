Детям из ОРДЛО и Крыма: Сроки поступления на подготовительные курсы продлены

Срок приема документов для участия в программе подготовительных курсов для молодежи с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма продлен до 29 июня. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«В связи с блокированием работы КПВВ оккупационными администрациями РФ в Донецкой и Луганской областях, принято решение о продлении срока приема документов до 29 июня», –говорится в сообщении.
Отбор на курсы стартовал с 1 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа в 23 вузах Украины.
Чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо:
В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.
Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.
По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.