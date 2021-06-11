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Детям из ОРДЛО и Крыма: Сроки поступления на подготовительные курсы продлены

11 июня 2021, 22:00

Детям из ОРДЛО и Крыма: Сроки поступления на подготовительные курсы продлены

Срок приема документов для участия в программе подготовительных курсов для молодежи с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма продлен до 29 июня. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В связи с блокированием работы КПВВ оккупационными администрациями РФ в Донецкой и Луганской областях, принято решение о продлении срока приема документов до 29 июня», –говорится в сообщении.

Отбор на курсы стартовал с 1 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа в 23 вузах Украины. 

Чтобы принять участие в подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением, молодежи с временно оккупированных территорий и линии соприкосновения необходимо:

  1. Выбрать учреждение высшего образования из списка, указанного выше.
  2. Обратиться в вуз с помощью любых средств связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ.
  3. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы будущий слушатель и лицо, которое его сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию.
  4. Приехать в один из определенных вузов в срок с 1 по 20 июня и лично подать:

    — заявление;
    — копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);
    — копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
    — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
    — 4 фото (3×4);
    — образовательную декларацию.

В Минреинтеграции отметили, что учиться на подготовительных курсах могут молодые люди, которые в текущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном высшем учебном заведении.

Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получат стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям «психологического, культурно-образовательного и спортивного направления», добавили в Минреинтеграции.

По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушателем сдается итоговый экзамен. В случае его успешной сдачи, абитуриент получает свидетельство о прохождении подготовительных курсов.

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