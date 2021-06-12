В Украине выявили еще 1274 зараженных коронавирусом

За пятницу, 11 июня, в Украине выявили 1 274 случая заражения коронавирусом — это на 329 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 905 человек, а 69 умерли.



Такие данные сообщило сегодня министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 222 701 человека. Из них 2 125 685 пациентов выздоровели, а 51 646 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Донецкой (84) и Львовской (84) областях.



Вчера провели 54 821 тестирование.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

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