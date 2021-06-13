Коронавирус в Украине: Более 800 новых случаев за сутки

В Украине к утру 13 июня зафиксированы 857 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 652 человек, умерли 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



Также за минувшие сутки госпитализировали 684 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.



Вчера провели 31 257 тестирований на ковид.



Днем ранее, 12 июня в Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 223 558 человек. Из них 2 127 337 пациентов выздоровели, а 51 679 человек скончались.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.