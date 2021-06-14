420 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 13 июня, в Украине выявили 420 случаев заражения коронавирусом — это на 437 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3 328 человека, а 13 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 223 978 человек. Из них 2 130 665 пациентов выздоровели, а 51 692 человека скончались.



Вчера провели 17 856 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.