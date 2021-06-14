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Глава ОБСЕ вновь посетит Украину из-за ситуации на Донбассе

14 июня 2021, 09:17

Глава ОБСЕ вновь посетит Украину из-за ситуации на Донбассе

Действующая председательница и министр иностранных дел Швеции Анн Линде повторно посетит Украину 14-15 июня. В повестке дня — ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В частности, в ходе визита Линде встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Переговоры будут сосредоточены на шагах к устойчивому разрешению кризиса в Украине и вокруг нее в соответствии с международным правом и обязательствами и принципами ОБСЕ, а также на продолжении сотрудничества между ОБСЕ и Украиной», — отмечается в сообщении.

Линде также встретится со специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком. Также она встретится с представителями гражданского общества.

Как сообщается, председательница ОБСЕ отправится в восточную Украину, «чтобы воочию увидеть шаги, предпринятые для облегчения гуманитарной ситуации в районах, затронутых конфликтом». Линде воочию увидит работу СММ ОБСЕ. Она также посетит Мариуполь и Приазовье, чтобы ознакомиться с ситуацией в области безопасности.

Впервые Линде посетила Украину в январе этого года в качестве председательницы ОБСЕ.

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