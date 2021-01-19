Кулеба и глава ОБСЕ завтра посетят КПВВ «Золотое»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде 20 января посетит КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом Кулеба сообщил на пресс-конференции по итогу встречи.



«Завтра Анн и я будем пребывать на Донбассе в районе проведения ООС. Мы посетим КПВВ "Золотое" и собственными глазами сможем ознакомиться с ситуацией и теми проблемами, которые требуют решения», — сказал министр.



Также украинского внешнеполитического ведомства в очередной раз призвал начать мониторинг ситуации в Крыму силами СММ ОБСЕ. Он добавил, что «использовал возможность, чтобы проинформировать о развитии инициативы Крымской платформы» и призвал Швецию к ней присоединиться.

Действующая глава ОБСЕ министр иностранных дел Швеции Анн Линде находится в Украине с рабочим визитом. В рамках визита она провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Украина — первая страна, которую посетила Анн Линде на своем новом посту.



10 ноября Украина открыла КПВВ «Золотое» и «Счастье», но группировка «ЛНР» блокирует работу этих пунктов пропуска со своей стороны. Россия и подконтрольная ей «ЛНР» объясняют блокирование тем, что до сих пор не согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности движение автобуса.







