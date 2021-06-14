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Минобразования просит ГПСУ не наказывать абитуриентов из ОРДЛО, которые едут через РФ поступать в украинские вузы

14 июня 2021, 12:28

Минобразования просит ГПСУ не наказывать абитуриентов из ОРДЛО, которые едут через РФ поступать в украинские вузы

Министерство образования и науки осудило действия оккупационных властей, которые препятствуют абитуриентам, которые хотят учиться в учебных заведениях Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там отметили, что в этом году, как и в прошлом, в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ абитуриентами.

«Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм», — рассказали в Минобразования.

Как правило, речь идет о выезде с неподконтрольной Украине территории через Россию. Действующим законодательством Украины предусмотрены административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

В связи с этим министерство образования и науки обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос «о неприменении мер административного воздействия» на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального и высшего образования по программам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

В министерстве отметили , что поступающие жители ОРДЛО и Крыма должны лично подавать заявление в вузы для вступления через образовательные центры.

«У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможным подачу заявлений электронными средствами связи. На сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного вступления граждан с временно оккупированных территорий в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечение защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных испытаний, соблюдение принципа равенства прав всех поступающих при проведении конкурсного отбора», — объяснили в Минобразования.

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