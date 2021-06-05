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В Минобразования рассказали о порядке вступления абитуриентов из ОРДЛО и Крыма в украинские вузы в 2021 году

05 июня 2021, 10:07

В Минобразования рассказали о порядке вступления абитуриентов из ОРДЛО и Крыма в украинские вузы в 2021 году

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал в ходе онлайн-брифинга об особенностях вступительной кампании-2021 для молодежи с временно оккупированных территорий Украины.

Министр напомнил, что в апреле утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Для организации вступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионально-технического образования созданы образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

«В этом году образовательные центры начинают свою работу 7 июня и заканчивают работать 24 сентября. Образовательные центры созданы на базе 214 учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, подчиненных министерству образования и науки Украины, министерству здравоохранения, министерству культуры и информационной политики Украины, министерству внутренних дел Украины», – сообщил Сергей Шкарлет.

Вступать через образовательные центры имеют право лица, которые:
– имеют украинский документ об образовании (дистанционная или экстернатная форма получения образования);
– не имеют украинского документа об образовании;
– проходили ВНО и имеют соответствующие сертификаты 2018, 2019, 2020 или 2021 годов;
– не проходили ВНО.

Абитуриенты с неподконтрольных территорий имеют право поступать на места государственного заказа в пределах квоты-2.

Для того, чтобы стать студентом учреждения высшего или специального предвысшего образования, поступающим из ОРДЛО и Крыма необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Выбрать ОЦ «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина» (перечень с адресами, контактами и графиком работы размещен на сайте министерства образования и науки Украины и ресурсе «Доступное образование»).

2. Лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в ОЦ до 20 июля, чтобы поступить на бюджетную форму получения образования (квота-2), до 20 сентября – на контрактную форму.

Вступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):
– прием документов – до 20 июля;
– вступительные экзамены – до 20 июля;
– зачисление – до 23 июля.

3. Сдать на базе ОЦ два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

4. Сдать один профильный вступительный экзамен (устанавливает вуз). Для поступления на специальности, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Вступать можно только через один образовательный центр (подавать до 5 заявлений).

«В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении в целях безопасности поступающих их фамилии будут шифроваться», – отметил Сергей Шкарлет.

Министр также сообщил, что абитуриент, который не имеет украинского аттестата, может обратиться в один из образовательных центров для прохождения годового оценивания, государственной итоговой аттестации и поступления в вуз по упрощенной процедуре. Для вступления лицам, прошедшим указанное тестирование, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен (устанавливает вуз) и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

Абитуриенты, которые находятся на неподконтрольной территории, а также внутренне перемещенные лица могут обратиться на бесплатную «Правительственную горячую линию»:
+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram,
+38 095 200 85 73 – для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram.

Для молодежи из Донбасса и Крыма организованы бесплатные курсы для дальнейшего поступления на учебу в украинские вузы. Отбор на курсы стартовал с 1 июня и будет проходить до 20 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа. Для слушателей курсов предусмотрена стипендия и обеспечение проживанием. 

Подробная инструкция по участию в программе подготовительных курсов здесь.

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