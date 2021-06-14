«Да или нет». Зеленский ждет ясности от Байдена относительно ПДЧ в НАТО

Президент Владимир Зеленский хочет от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.



«Если мы говорим о НАТО и ПДЧ, мне бы очень хотелось получить [от Байдена] конкретику — да или нет. <...> Мы должны получить четкие даты и вероятность этого для Украины», — сказал Зеленский.



Также он призвал США оказать экономическую поддержку Украине и призвал Байдена и Международный валютный фонд «понять проблемы Украины», прежде чем предъявлять к нему требования о «несправедливых» реформах.

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