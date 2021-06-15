Байден заявил, что Украина получит ПДЧ в НАТО, но предстоит многое сделать

Президент США Джо Байден заявил, что Украины получит План действий в отношении членства, равно как и будет членом альянса тогда, когда она будет соответствовать критериям организации. Сейчас Киеву еще предстоит многое сделать.



Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в понедельник, передает «Интерфакс Украина».



Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина ПДЧ, Байден сказал: «Это зависит от того, будут ли они соответствовать критериям. Факт заключается в том, что они еще должны очиститься от коррупции, факт также заключается в том, что они должны достичь другие критерии, чтобы получить ПДЧ. Это еще предстоит увидеть».



При этом он заверил, что будет «сделано все, что мы можем, чтобы поставить Украину в ситуацию, когда она будет способна противостоять российской физической агрессии».



Байден также подчеркнул, что решение быть или нет Украине «частью НАТО», «будет зависеть не только от меня». «Это зависит от союзников, от того, как они проголосуют. Но я знаю точно, что они [украинцы] должны [в этом] убедить, а это не легко», — добавил президент США.



Он напомнил о своем выступлении несколько лет назад в Верховной раде Украины, когда сказал, что «у Украины есть возможности сделать что-то такое, чего ранее не было в истории Украины — генерировать демократически избранную, а не коррупционную, ведомую олигархами, нацию». «И я указал им, когда я выступал, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если они действительно это сделают. Им еще много предстоит сделать», — резюмировал Байден.

По итогу саммита НАТО, который прошел 14 июня в Брюсселе, было согласовано коммюнике. В нем прямо говорится, что Украина получит План действий по членству и, как итог, присоединится к НАТО, однако конкретные сроки не названы.