Больше тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 14 июня, в Украине выявили 1 014 случаев заражения коронавирусом — это на 594 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 5 511 человек, а 77 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 224 992 человека. Из них 2 136 176 пациентов выздоровели, а 51 769 человека скончались.



Вчера провели 54 732 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.