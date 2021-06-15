Футбольный клуб «Шахтер» объявил о создании женской команды. Об этом сообщается на сайте клуба.



Новосозданная команда в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.



В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Более подробную информацию в «Шахтере» пообещали сообщить позже.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, согласно которым, клубы Украинской премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.