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В Краматорске откроется центр массовой вакцинации от коронавируса

15 июня 2021, 13:45

В Краматорске откроется центр массовой вакцинации от коронавируса

В Краматорске откроется центр вакцинации населения от COVID-19. Его разместят на ледовой арене. Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей Петриченко, передает пресс-служба горсовета.

«В ближайшие дни в Краматорске на территории ледовой арены откроется стационарный пункт массовой вакцинации населения. В пункте будет возможность делать 300 прививок в сутки», – рассказал Петриченко.

Планируется, что центр вакцинации на ледовой арене по ул. Дружбы, 1а, начнет работу 17 июня. В дальнейшем он будет открыт по выходным дням – по субботам и воскресеньям. Здесь будут делать прививки жителям города, которые не относятся к льготным категориям.

Вакцинация будет проводиться вакциной CoronaVac.

Время работы Центра вакцинации населения:
четверг – пятница с 10:00 до 18:00;
суббота с 09:00 до 15:00.

Приглашаются краматорчане, которые зарегистрировались на вакцинацию на портале «Дія».

По информации Андрея Петриченко, за неделю в Краматорске выявлено 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (на прошлой неделе – 47).

С начала кампании по вакцинации сделано 2 988 прививок. На сегодня остатки вакцины составляют: CoronaVac – 3 267, AstraZeneca – 2 180, Pfizer – 90 (ожидается получение еще 90 доз).

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