В Краматорске откроется центр массовой вакцинации от коронавируса

В Краматорске откроется центр вакцинации населения от COVID-19. Его разместят на ледовой арене. Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей Петриченко, передает пресс-служба горсовета.



«В ближайшие дни в Краматорске на территории ледовой арены откроется стационарный пункт массовой вакцинации населения. В пункте будет возможность делать 300 прививок в сутки», – рассказал Петриченко.



Планируется, что центр вакцинации на ледовой арене по ул. Дружбы, 1а, начнет работу 17 июня. В дальнейшем он будет открыт по выходным дням – по субботам и воскресеньям. Здесь будут делать прививки жителям города, которые не относятся к льготным категориям.



Вакцинация будет проводиться вакциной CoronaVac.



Время работы Центра вакцинации населения:

четверг – пятница с 10:00 до 18:00;

суббота с 09:00 до 15:00.



Приглашаются краматорчане, которые зарегистрировались на вакцинацию на портале «Дія».



По информации Андрея Петриченко, за неделю в Краматорске выявлено 18 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (на прошлой неделе – 47).



С начала кампании по вакцинации сделано 2 988 прививок. На сегодня остатки вакцины составляют: CoronaVac – 3 267, AstraZeneca – 2 180, Pfizer – 90 (ожидается получение еще 90 доз).