Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе

10 июня 2021, 13:47

Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе

В Мариуполе в ближайшие выходные, 12-13 июня, откроется центр массовой вакцинации от коронавируса. Центр будет развернут в здании спортивного комплекса «Ильичевец» в Приморском районе. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, передает MRPL.city.

Начиная с этой недели, центр вакцинации в СК «Ильичевец» будет работать по выходным с 09:00 до 15:00. Вход для желающих сделать прививку от ковида будет открыт с северной трибуны. Там обустроят четыре точки вакцинации.

«В Мариуполь привезли 7 тысяч доз вакцины CoronaVac от фирмы Sinovac. Эту вакцину на прошлой неделе одобрила Всемирная организация здравоохранения, теперь на нее будет выдаваться паспорт вакцинации, что требуется для путешествий. Промежуток между первой и второй дозой – 4 недели», – рассказал Андрей Ремпель.

Он также уточнил, что для вакцинации в этом центре не требуется предварительная запись. На месте медикам будет необходимо предоставить паспорт, ИНН и номер мобильного телефона.

«Мы приглашаем вакцинироваться всех желающих независимо от возраста (с 18 лет) и пола. Если человек уже переболел коронавирусом – это не является противопоказанием для прививки. Просим при себе иметь маску и соблюдать социальную дистанцию», – добавил директор департамента здравоохранения.

Андрей Ремпель также сообщил, что на сегодняшний день в Мариуполе прививку от коронавируса получили 8 тысяч человек.

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве. Прививки в центрах массовой вакцинации проводятся вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.

Прошедшим полную вакцинацию (две дозы вакцины) в Украине выдается международное COVID-свидетельство. Это документ в бумажном виде с печатью учреждения, которое провело вакцинацию С этим свидетельством о вакцинации можно будет выезжать за границу, также оно может пригодиться в «красных» зонах карантина – людям с ним можно будет пользоваться транспортом, посещать торговые центры, кафе и рестораны даже при локдауне. Документ будет действовать год.

Читайте также:

На Донетчине стартовала вакцинация от коронавируса жителей неподконтрольных территорий

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Вакцинация коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
все новости
14:57
В Донецкой области за сутки выявили 63 случая коронавируса
14:46
В Украине запустили электронный больничный: Как его оформить
14:15
Вакцинация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину, предупредила ГПСУ
14:00
На Донбассе погибла украинская военнослужащая
13:47
Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе
13:30
Слушания по делу МН17: Сегодня в Гааге рассматривают вопрос о причастности обвиняемых
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
12:12
Саммит G7: ЕС поднимет вопрос ответственности РФ в конфликте на Донбассе
12:02
УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
10:25
Пенсионный фонд завершил «карантинные» выплаты ФОПам
10:15
В России отозвали лицензию у банка, который связывают с Курченко
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
08:59
На Донбассе рассказали про обстрелы на Донбассе к утру 10 июня
08:15
Почти 1 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция