Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе

В Мариуполе в ближайшие выходные, 12-13 июня, откроется центр массовой вакцинации от коронавируса. Центр будет развернут в здании спортивного комплекса «Ильичевец» в Приморском районе. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель, передает MRPL.city.



Начиная с этой недели, центр вакцинации в СК «Ильичевец» будет работать по выходным с 09:00 до 15:00. Вход для желающих сделать прививку от ковида будет открыт с северной трибуны. Там обустроят четыре точки вакцинации.



«В Мариуполь привезли 7 тысяч доз вакцины CoronaVac от фирмы Sinovac. Эту вакцину на прошлой неделе одобрила Всемирная организация здравоохранения, теперь на нее будет выдаваться паспорт вакцинации, что требуется для путешествий. Промежуток между первой и второй дозой – 4 недели», – рассказал Андрей Ремпель.



Он также уточнил, что для вакцинации в этом центре не требуется предварительная запись. На месте медикам будет необходимо предоставить паспорт, ИНН и номер мобильного телефона.



«Мы приглашаем вакцинироваться всех желающих независимо от возраста (с 18 лет) и пола. Если человек уже переболел коронавирусом – это не является противопоказанием для прививки. Просим при себе иметь маску и соблюдать социальную дистанцию», – добавил директор департамента здравоохранения.



Андрей Ремпель также сообщил, что на сегодняшний день в Мариуполе прививку от коронавируса получили 8 тысяч человек.

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве. Прививки в центрах массовой вакцинации проводятся вакциной CoronaVac / Sinovac Biotech.



Прошедшим полную вакцинацию (две дозы вакцины) в Украине выдается международное COVID-свидетельство. Это документ в бумажном виде с печатью учреждения, которое провело вакцинацию С этим свидетельством о вакцинации можно будет выезжать за границу, также оно может пригодиться в «красных» зонах карантина – людям с ним можно будет пользоваться транспортом, посещать торговые центры, кафе и рестораны даже при локдауне. Документ будет действовать год.