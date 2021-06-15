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Правозащитники просят Раду отменить штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

15 июня 2021, 14:37

Правозащитники просят Раду отменить штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Коалиция общественных организаций, которые занимаются вопросами внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта, обратилась в профильный комитет Верховной Рады. Правозащитники просят принять изменения в законодательство по отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию.

Текст обращения опубликован на сайте общественной организации «Донбасс SOS».

Правозащитники напомнили, что с марта 2020 года «администрации» «Л-ДНР» и Крыма, прикрываясь борьбой с COVID-19, ввели искусственные ограничения на пересечение КПВВ через линию соприкосновения, расположенную в пределах Луганской и Донецкой областей, а также через административную границу Херсонской области и АР Крым.

«В связи с этим граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, потеряли возможность поддерживать постоянную связь с подконтрольными украинскому правительству территориями. Согласно информации Государственной пограничной службы Украины, количество пересечений через КПВВ снизилось в 35 раз по сравнению с показателями до введения карантинных мероприятий со стороны оккупационных администраций», – говорится в обращении.

Правозащитники подчеркивают, что в связи с этим единственной возможностью для граждан остается проезд с временно неподконтрольных территорий через территорию Российской Федерации. Сегодня это признается административным правонарушением, предусмотренным статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которое наказывается штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

По словам правозащитников, особенно критической является ситуация в период вступительной кампании, когда абитуриенты из ОРДЛО направляются на подконтрольную правительству территорию и важно, чтобы первой встречей с украинским государством для детей не было составление протокола об административном правонарушении.

Коалиция общественных организаций обращается с просьбой поддержать на ближайшем заседании Комитета ВР по правам человека законопроект №5478 от 11.05.2021, который предусматривает отмену штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию. Также правозащитники просят Комитет рекомендовать народным депутатам Украины принять законопроект за основу и в целом в кратчайшие сроки.

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