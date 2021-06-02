Законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через Россию «забраковали» в Раде

Законопроект об отмене штрафов при пересечении границы с Россией для жителей временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей не прошел согласование в Раде. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем телеграм-канале.



«Вы знаете, что я вместе со своими коллегами подготовил законопроект по отмене штрафов. И делаю все, чтобы он вступил в действие. Но сегодня получил заключение на законопроект от Главного научно-экспертного управления, и оно негативное. Одно из их замечаний – пояснительная записка к проекту неубедительная», – пишет Магомедов.



Нардеп возмущается тем, что всем ведомствам известна сложившаяся ситуация, но решать ее не хотят.



«Вся Украина знает, в какой жизненной ситуации оказались наши граждане, проживающие на временно неподконтрольной территории. Знают и через какие сложности приходится им проходить, чтобы попасть на украинскую территорию. Об отмене штрафов мы говорим еще с прошлого года. Встречаемся с профильными министерствами, правоохранительными органами. Все единогласно говорят, что проблему нужно решать. А воз и ныне там», – констатирует Магомедов.



Он подчеркивает, что реальная ситуация намного хуже, поскольку так государство отталкивает своих граждан.



«Своими действиями мы отворачиваем тех граждан, которые поддерживают Украину и хотят, чтобы оккупированные территории снова вернулись. Мы сами отбиваем у них всякое желание вернуться в родную страну», – считает нардеп.



Магомедов добавил, что будет отстаивать законопроект на заседании профильного подкомитета Рады.

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об освобождении от административной ответственности за вынужденное нарушение государственной границы и выезд с неподконтрольной территории не через КПВВ.



Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прогнозировал, что летом отменят штрафы для людей, въезжающих на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО через Россию.