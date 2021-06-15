Мариупольцу сообщили о подозрении в сепаратизме за репосты в соцсети

Жителю Мариуполя сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пропаганде войны за репосты в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2020 годов подозреваемый, через собственный аккаунт в одной из запрещенных на территории Украины социальных сетей, путем "репостов" распространял изображения и надписи по решению военного конфликта и призвал изменить границы территорий и государственную границу Украины», — отмечается в сообщении.



59-летнему мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 110 и статье 436 Уголовного кодекса.



Досудебное расследование проводится следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.