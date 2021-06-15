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Кулеба: РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных

15 июня 2021, 15:44

Кулеба: РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По нашим оценкам, из немного больше, чем 100 тысяч российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, спустя больше чем месяц после того, как Россия заявила об отводе своих войск после якобы учений, отведено не больше 12 тысяч российских военных. Поэтому, это не отведение и не деэскалация. Угроза остается актуальной», — сказал Кулеба.

Министр указал, что обсудил с Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе, российскую агрессию и ее гуманитарные последствия, дальнейшую работу ОБСЕ в зоне конфликта.

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