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Долги по зарплате на госшахтах Донетчины превысили 650 миллионов гривен

15 июня 2021, 15:59

Долги по зарплате на госшахтах Донетчины превысили 650 миллионов гривен

Задолженность по зарплате перед горняками государственных шахт Донецкой области составляет более 650 миллионов гривен. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«И снова 1,13 млрд грн долга перед горняками. Больше всего задолжали ГП "Львовуголь" – 241,8 млн грн, ГП "УК "Краснолиманская" – 235,8 млн грн, ГП "Селидовуголь" – 197, 1 млн грн. Львиная доля долга перед работниками шахт приходится на предприятия Донецкой области – 652 млн грн. Долги тянутся с 2015 года», – написал Волынец на своей Facebook-странице.

По его словам, на фоне такой ситуации правительство внесло в Раду законопроект, согласно которому по истечению трех лет долги можно будет списать.

«Интересные вырисовываются перспективы, принимая во внимание правительственный законопроект, зарегистрированный в Раде под номером 5555. Среди прочего, документом предусматривается возможность "простить зарплатный долг", если истек трехлетний срок его давности. Не выпускаем его из виду», – подчеркнул Волынец.

Он также добавил, что ожидается представление Кабмином и утверждение изменений в бюджет на 2021 год, которые позволят закрыть долги по зарплате перед работниками госшахт.

«Потому что нарезание (как это стало традицией с начала этого года) половинчатых выплат, закрытие по 50% в месяц – пока выглядит не расчетами с людьми труда, а бросанием костей, чтобы избежать народных протестов», – отметил глава НПГУ.

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