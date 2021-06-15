Новая волна ковида может пойти с востока Украины: В РФ распространился «индийский» штамм

Национальная академия наук Украины опубликовала новый прогноз по развитию эпидемии COVID-19 в стране. Ученые проанализировали распространение «индийского» штамма в Европе и угрозы для Украины.



Впервые обнаруженный в Индии мутированный штамм коронавируса в мировом научном сообществе получил название «Дельта». Как отмечают в НАН Украины, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», который впервые был выявлен в Великобритании. Кроме того, штамм «Дельта» в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще – к потребности в реанимации. В то же время отмечается, что эффект от вакцин в основном сохраняется.



Украинские ученые подчеркивают, что обеспокоенность связана прежде всего с тем, что «индийский» штамм широко распространился в РФ, и доля, которая на него приходится, согласно данным специализированной базы GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости ковидом в Росии.



«На фоне этого в России наблюдается стремительный рост заболеваемости, сконцентрированный в двух крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Число случаев болезни в Москве за последнюю неделю удвоилось, а на стремительный рост числа госпитализаций в обоих мегаполисах указывают неофициальные источники, которые отслеживают эти данные (официальная информация из России по госпитализациям отсутствует)», – отмечают в НАН Украины.



Кроме России, штамм «Дельта» больше распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: Португалии и Великобритании.



«Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени», – прогнозируют ученые.



Они подчеркивают, что учитывая характеристики «индийского» штамма, новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно это выразится в нагрузке на больницы.

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