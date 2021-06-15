Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты

15 июня 2021, 18:35

Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты

Группировка «ЛНР» собирается закрыть три шахты на территории, которую она контролирует. Об этом заявили в «Восточной правозащитной группе».

В общественной организации ссылаются на информацию от местных жителей и рабочих шахт.

Так, правозащитники сообщают, что «ЛНР» приняла решение о закрытии шахты им. Космонавтов в городе Ровеньки, которая до 2014 года входила в состав предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит».

«В 2021 году шахтеры закончили отработки последнего производственного участка на шахте. По словам горняков, запасов на шахте остается 7-10 млн тонн антрацита, но оккупанты не хотят вкладывать средства», – отмечают в «Восточной правозащитной группе».

Кроме того, по их сведениям, «ЛНР» планирует закрыть шахту «Красный партизан», которая до 2014 года входила в ДТЭК «Свердловантрацит».

Третья планируемая к закрытию – шахта «Партизанская» в городе Антрацит, которая до 2014 года входила в ГП «Антрацит». Решение о закрытии было принято еще в 2020 году, уточняют правозащитники, но ситуация несколько раз менялась. В апреле 2021 года было принято окончательное решение о полной консервации шахты.

«Закрытием только этих шахт оккупационные службы РФ в ОРЛО уничтожили от 3000 до 4500 рабочих мест», – подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».

Читайте также:

Нардеп озвучил зарплаты шахтеров на подконтрольной части Донбасса и в ОРДЛО

Еще по теме

Места
Антрацит Ровеньки ОРЛО
Организации
ЛНР
Прочее
Шахты закрытие шахт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли три человека
09:55
На Луганщине из-за аварии более 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения 
09:48
Пожар на шахте «ЛНР» продолжают тушить почти сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
16:08
КПП «Еленовка» будет временно разблокирован в понедельник
10:50
В Донецке горел магазин автошин
22:59
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
все новости
20:23
Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине повышаются пенсии
20:17
Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь
19:58
На Луганщине построят 215 спортивных площадок
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
19:16
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
18:25
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки
18:16
Снова порывы: На Донетчине сократят подачу воды пяти городам
17:52
Новая волна ковида может пойти с востока Украины: В РФ распространился «индийский» штамм
17:30
В Мариуполе собираются построить крупнейший в Украине мусороперерабатывающий комплекс
17:15
Глава ОБСЕ назвала своим приоритетом разблокировку работы КПВВ на Донбассе
16:58
Детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, повысили размер госпомощи
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
16:32
Экс-депутат осужден условно за избиение полицейского на территории Святогорской лавры
15:59
Долги по зарплате на госшахтах Донетчины превысили 650 миллионов гривен
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция