Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты

Группировка «ЛНР» собирается закрыть три шахты на территории, которую она контролирует. Об этом заявили в «Восточной правозащитной группе».



В общественной организации ссылаются на информацию от местных жителей и рабочих шахт.



Так, правозащитники сообщают, что «ЛНР» приняла решение о закрытии шахты им. Космонавтов в городе Ровеньки, которая до 2014 года входила в состав предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит».



«В 2021 году шахтеры закончили отработки последнего производственного участка на шахте. По словам горняков, запасов на шахте остается 7-10 млн тонн антрацита, но оккупанты не хотят вкладывать средства», – отмечают в «Восточной правозащитной группе».



Кроме того, по их сведениям, «ЛНР» планирует закрыть шахту «Красный партизан», которая до 2014 года входила в ДТЭК «Свердловантрацит».



Третья планируемая к закрытию – шахта «Партизанская» в городе Антрацит, которая до 2014 года входила в ГП «Антрацит». Решение о закрытии было принято еще в 2020 году, уточняют правозащитники, но ситуация несколько раз менялась. В апреле 2021 года было принято окончательное решение о полной консервации шахты.



«Закрытием только этих шахт оккупационные службы РФ в ОРЛО уничтожили от 3000 до 4500 рабочих мест», – подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».

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