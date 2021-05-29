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Нардеп озвучил зарплаты шахтеров на подконтрольной части Донбасса и в ОРДЛО

29 мая 2021, 22:37

Нардеп озвучил зарплаты шахтеров на подконтрольной части Донбасса и в ОРДЛО

Народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов рассказал о ситуации на шахтах подконтрольной Украине части Донбасса и по другую сторону от линии соприкосновения. Видеоблог об этом он опубликовал в соцсетях.

По словам Магомедова, до начала военного конфликта на Донбассе работали 77 шахт. После начала боевых действий 22 из них оказались на подконтрольной украинской власти территории, а 55 – на неподконтрольной.

«До войны 77 шахт добывали в год 32-33 миллиона тонн угля. Если говорить о добыче на подконтрольной части, она практически осталась на довоенном уровне. На неподконтрольной – есть две большие проблемы: это снижение объемов добычи и колоссальное падение уровня доходов шахтеров», – сказал Магомедов.

Депутат отметил, что на подконтрольной территории частные шахты показывают результаты лучше, чем государственные, на которых время от времени возникает задолженность по заработной плате. Так, на шахтах «Селидовугля» существующая задолженность по зарплате составляет 242 миллиона гривен. Кроме того, уровень зарплат на госшахтах несколько ниже, чем на частных.

«Часть долгов была сформирована, когда не было прямых прозрачных продаж. Сейчас сменилось руководство "Центрэнерго", и я надеюсь, что этих "схематозов" больше не будет, деньги будут доходить до шахтеров своевременно», – говорит Магомедов.

Что касается заработных плат, он привел пример предлагаемой оплаты горнякам шахтоуправления «Покровское», которым управляет частный собственник. «Горнорабочий по ремонту горных выработок – 25 тыс. грн, машинист горных выемочных машин – 23 тыс. грн, проходчик – 35 тыс. грн», – перечислил нардеп.

Магомедов рассказал, что оставшиеся на неподконтрольной территории 55 шахт до войны выдавали порядка 20 млн тонн угля в год. Сразу после начала боевых действий этот объем рухнул в два раза. По его словам, сейчас по неподконтрольной части Донецкой области добывается около 7 млн тонн в год. При этом «власти» «ДНР» засекретили статистику по объемам добычи с 2019 года, и сейчас ее в открытом доступе нет.

«Угольная мафия "Л-ДНР" продает уголь либо в Россию, либо через определенные схемы вывозилось, насколько я знаю, в Польшу, вывозится в Турцию... Но это все никоим образом не облегчает жизни шахтерам, задолженности как есть, так они и остаются. Минреинтеграции давало информацию о том, что с начала боевых действий вывезено и продано порядка 70 млн тонн угля на сумму более 5 млрд долл. Но шахтерам от этого легче не стало. Из 55 шахт работает треть», – сообщил Магомедов.

Он также отметил, что на предприятиях – бывших флагманах угольной промышленности Донетчины происходит сокращение производства, часть шахт закрывают или реорганизуют, в частности, предприятия «Макеевугля».

«Все это не может не сказываться на заработной плате шахтеров. И шахтеры "Макеевугля" получают примерно такую же зарплату, как и на подконтрольной Украине территории, 12–25 тысяч, но с одной оговоркой: это сумма в рублях (4 528–9 434 грн по местному курсу валют – Ред.)», – сказал Магомедов.

Он подчеркивает, что если перевести эти деньги из рубля в доллар, то получатся суммы зарплат в разы меньше, чем получают горняки на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, добавил нардеп, существует задолженность по зарплатам, на отдельных предприятиях шахтерам начислена зарплата только за февраль-месяц.

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