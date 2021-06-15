Ливни в Мариуполе: власти города хотят выплатить пострадавшим до 15 тысяч гривен

Власти Мариуполя рассматривают возможность выделения помощи пострадавшим от ливней в городе. Размер поддержки будет зависить от убытков. Об этом сообщается на сайте Мариуполя.



«Мы поддержим жителей, чьи дома пострадали от стихии. Коммунальные предприятия работали в экстренном режиме, чтобы быстро устранить последствия дождя. Сейчас рассматриваем возможность материально компенсировать убытки людям, потому что не у всех достаточно средств, чтобы снова сделать свое жилье пригодным для жизни. Мариуполь также рассчитывает в этом вопросе на государственную поддержку. Будем проработать различные варианты, чтобы помочь нашим жителям», — отмечает заместитель городского головы Сергей Захаров.



Помощь составит до 15 тысяч, если подтоплен дом вместе с двором, и до 8 тысяч грн — за ущерб во дворе. Все пострадавшие получили перечень необходимых документов для оформления помощи.



Кроме того, сообщается, что коммунальным службам уже удалось отремонтировать кровли 38 жилых домов и 61 учебного заведения. После ливней сотрудники «Водоканала» отремонтировали канализационный коллектор. «Автодор» прочистил тюбинги и ливневые системы. Специалисты «Теплосети» и МТТУ осуществили ремонт кровель котельных и тяговых подстанций.

С 4 по 8 июня Мариуполь накрыли сильные ливни. В частности, за шесть часов выпало аномальное количество осадков — полуторамесячная норма. Стихия подтопила дома, повредила кровли, здания социальной сферы. Общий объем убытков – 52,3 млн гривен.