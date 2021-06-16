Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Разговор Байдена и Путина о Донбассе не страшен — без нас не решат

16 июня 2021, 13:51

Зеленский: Разговор Байдена и Путина о Донбассе не страшен — без нас не решат

Президент Владимир Зеленский не видит ничего страшного в том, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин во время сегодняшнего саммита затронут тему Донбасса. По его словам, урегулировать этот вопрос без Украины невозможно.

Об этом Зеленский сказал в интервью западным СМИ, которое обнародовал Офис президента.

«Острый вопрос Донбасса — и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину — это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что ожидает от американского лидера четкой позиции и конкретики во время его переговоров с Путиным.

«Я хотел бы для нас более устойчивую, четкую позицию. Мы, Украина, хотели бы более четкую позицию. Поэтому то, что мы видим, то, что звучит, — это такая дипломатическая подготовка к этой встрече. Для меня самая большая проблема — а где конкретика?» — заявил Зеленский.

Президент уточнил, что ожидает конкретики как от переговоров Байдена с Путиным, так и от НАТО, которое провело свой саммит 14 июня, а также по достройке Россией «Северного потока-2».

Читайте также:

Президентский тет-а-тет: Что ожидает Украину и Донбасс после встречи Байдена и Путина

Еще по теме

Люди
Владимир Путин Джо Байден Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
08:54
В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли три человека
09:55
На Луганщине из-за аварии более 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения 
все новости
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
14:28
В Мариуполе спасли мужчину, который выпрыгнул из окна и повис на бельевых веревках
14:20
Началась встреча Путина и Байдена в Женеве
14:18
В Украине продолжится карантин, но он не будет жестким
13:51
Зеленский: Разговор Байдена и Путина о Донбассе не страшен — без нас не решат
13:38
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
12:22
Что нужно знать о мужских браслетах? (реклама)
11:50
В Украине назвали вакцины от ковида, благодаря которым можно не проходить самоизоляцию при въезде
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
09:53
У Путина прокомментировали слова Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО
09:00
На Донетчине зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция