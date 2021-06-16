Президент Владимир Зеленский не видит ничего страшного в том, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин во время сегодняшнего саммита затронут тему Донбасса. По его словам, урегулировать этот вопрос без Украины невозможно.



Об этом Зеленский сказал в интервью западным СМИ, которое обнародовал Офис президента.



«Острый вопрос Донбасса — и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину — это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет», — сказал Зеленский.



Он также отметил, что ожидает от американского лидера четкой позиции и конкретики во время его переговоров с Путиным.



«Я хотел бы для нас более устойчивую, четкую позицию. Мы, Украина, хотели бы более четкую позицию. Поэтому то, что мы видим, то, что звучит, — это такая дипломатическая подготовка к этой встрече. Для меня самая большая проблема — а где конкретика?» — заявил Зеленский.



Президент уточнил, что ожидает конкретики как от переговоров Байдена с Путиным, так и от НАТО, которое провело свой саммит 14 июня, а также по достройке Россией «Северного потока-2».