Путин заявил, что обсудил с Байденом урегулирование ситуации на Донбассе. И отверг предложения Киева по «Минску»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом США Джо Байденом обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом российский президент сказал на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом в Женеве.



Путин подтвердил, что тема Украины и военного конфликта затрагивалась на переговорах с Байденом.



«Не могу сказать, что очень подробно, но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – сказал Путин.



Позже, отвечая на вопрос журналиста, он напомнил, что в прошлом ноябре украинская делегация представила свое видение выполнения Минских соглашений. Путин отверг предложения Киева, в частности, возможность передачи Украине контроля над донбасским участком границы до проведения выборов в ОРДЛО.



«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом, вернуть ВСУ к местам постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс — первое. Второе — они предложили закрыть границу, между Россией и Украиной в этой части, и третье — провести выборы через три месяца после этих двух шагов. Не нужно быть никаким юристом, не надо иметь никакого специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским оглашениям противоречит. Какие же здесь дополнительный обязательства может взять на себя Россия? — Я думаю, что ответ понятен», — сказал Путин.



Также президент РФ отметил, что на встрече с Байденом тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась "мазком"». «И здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — подчеркнул Путин.